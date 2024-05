Annuncio Berrettini - che delusione per i suoi fan | questo è un duro colpo

L’urlo di gioia verso il suo staff dopo la semifinale vinta ieri contro Navone, il sorriso e le mani sul volto di oggi al termine della finale conquistata ai danni di Roberto Carballes Baena. In queste due reazioni c’è il Matteo Berrettini che non ...

Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Marrakech battendo in finale il 31enne spagnolo Roberto Carballès Baena 7-5 6-2 in un’ora e 46 minuti. E’ l’ottavo torneo vinto in carriera, il quarto sulla terra battuta per il 27enne romano, ex n.6 del ...