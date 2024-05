Le ragazze battono il Treviso e sono salve

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Accademia Spal può stappare la bottiglia, brindando allazza nel campionato di serie C femminile con due giornate di anticipo. Da diverse settimane le biancazzurre sapevano che tagliare il traguardo sarebbe stato solo questione di tempo, ma serviva ancora qualche punticino per chiudere definitivamente i conti. Lazza matematica è arrivata proprio ieri grazie al tris calato sul campo del Condor, già retrocesso in Eccellenza regionale. Aè finita 1-3, una partita a senso unico con le biancazzurre che hanno chiuso i conti prima dell’intervallo andando a segno due volte con Sabia e una con autogol di Ferrario. Le squadreandate al riposo sull’1-3 in seguito al gol di Simeoni che ha ridotto le distanze. E nella ripresa il punteggio non è più cambiato. Grazie a questa ...

