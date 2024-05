Sampdoria - tentativo con l'Inter per tenere Stankovic

La stagione della Sampdoria si è ufficialmente conclusa venerdì sera, e quella del Barbera potrebbe essere stata l`ultima partita in blucerchiato...

l’Inter guarda con attenzione alla prossima partita della Sampdoria. I nerazzurri visioneranno da vicino Filip Stankovic che si andrà a giocare da protagonista la sfida contro il Palermo per il primo turno dei playoff per la promozione in Serie ...