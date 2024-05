Tari - lotta agli evasori e all’abbandono irregolare di rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Negli ultimi due anni, sulla base degli accertamenti per omesso o ridotto versamento rispetto al dovuto abbiamo incamerato quasi 474mila euro, un importo che è stato molto utile per contenere l’aumento previsto". L’assessore comunale Marco Caldarelli che, tra l’altro, si occupa di tributi, spiega perché, rispetto ad un previsto aumento delladel 9,5%, si è riusciti a contenerlo entro una percentuale più bassa, vale a dire, il 7,9%. "Devo dire – spiega – che sugli accertamenti della, che richiedono un lavoro meticoloso e attento, gli uffici riescono a fare un lavoro straordinario, tanto è vero che negli ultimi anni l’importo è andato via via crescendo. In base al piano finanziario 2024 – 2025 quale approvato in sede di Assemblea territoriale d’ambito, gli aumenti previsti erano del 9,5% quest’anno e del 9,5% l’anno prossimo. Grazie alle azioni ...