Roland Garros 2024 - tutti gli italiani nel tabellone principale Incognita Sinne - c’è Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono nove glinelmaschile del. Un nutrito gruppo di tennisti guidato da Jannikr. La presenza però dell’altoatesino a Parigi è accompagnata da un punto interrogativo. Il 22enne pusterese non ha sciolto le proprie riserve sulla partecipazione allo Slam francese, visti i suoi problemi all’anca che l’hanno costretto a saltare gli Internazionali di Roma e a ritirarsi prima di disputare il quarto di finale a Madrid contro il canadese Felix Auger-Aliassime.r ha ripreso ad allenarsi in campo, a Montecarlo, da due giorni e quello che arriva dai suoi canali social è confortante. Permangono però i dubbi e bisognerà attendere ancora per capire se Jannik ci sarà o meno. In caso di risposta affermativa, ...