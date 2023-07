50 Top pizza 2023 | tre pizzerie casertane tra le migliori d’Italia

Presentata al Teatro Argentina di Roma la classifica delle 100 migliori pizzerie italiane per il 2023. I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, si ...I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, ex aequo sono le migliori pizzerie in Italia per il 2023. E il risultato di 50Italia 2023, la classifica della guida on line delle migliori pizzerie italiane che raccoglie le 100 Migliori Pizzerie d'Italia. La lista delle migliori è stata presentata ieri a Roma presso ...50Italia 2023: ex aequo per I Masanielli di Francesco Martucci e 10 Diego Vitagliano Pizzeria Di seguito la Classifica Completa di 50Italia 2023 1 10 Diego Vitagliano Pizzeria - ...

La Pizzeria 400 Gradi di Lecce si conferma un'eccellenza: è l'unica pizzeria pugliese ad essere presente, anche quest'anno, nella classifica "50 Top Pizza”, ...La pizzeria Meunier Champagne & Pizza di Corciano ha raggiunto un meritato 48° posto nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza Italia 2023. L'anno scorso ..