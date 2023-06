Più di 45mila tifosi a San Siro davanti al maxischermo

Le formazioni, la tensione davanti al maxischermo:ditifosi a San Siro. Il popolo interista sogna il trionfo contro il City (di Matteo ...... il 30% delle famiglie italianepovere non arriva a 13mila euro all'anno, il 60% non va oltre i 30mila euro (e stiamo parlando non di individui ma di famiglie), un altro 19% ha tra 30 e...La Questura la vede in maniera differente:partecipanti . Una bella discrepanza. Di sicuro, ... fino all'Altare della Patria, era nominato non a caso 'Queeresistenza', e tra gli slogan...

Lavoro, previste 568mila assunzioni a giugno Il Secolo XIX