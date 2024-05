Elezioni europee - voto per gli studenti fuori sede Come funziona ed entro quando fare domanda VIDEO

(Di venerdì 3 maggio 2024) In occasione delledell’8 e 9 giugno prossimi gli” potranno votare, per la prima volta, per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza la necessità rientrare nel comune di residenza. La nuova modalità di, introdotta in forma sperimentale dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7/2024, convertito dalla legge...

Latina – In vista delle consultazioni per le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno prossimi, l’Amministrazione comunale ha indetto l’apertura straordinaria degli Uffici Anagrafici con open day dedicati al rilascio delle carte d’ identità , che si svolgeranno nel secondo e nel ... Continua a leggere>>

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle prese con la campagna per le elezioni europee , mostrando le proprie fragilità per essere sempre più vicina al ... Continua a leggere>>

«Ho appena vinto in Cassazione il ricorso e sono anche nel centro Italia» . Così il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , su Instagram, annuncia l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che al Sud. «E ne ho ... Continua a leggere>>

elezioni europee: liste depositate, tutti i big in campo - Liste depositate, campagna elettorale per le europee già iniziata, big in campo. Due donne, due leader nazionali ... Continua a leggere>>

elezioni, le tappe di Enrico Bassi: "Ci faremo conoscere casa per casa" - Maggio sarà un mese intenso per la coalizione che aderisce a ‘Riparti Copparo’ e sostiene il candidato sindaco Enrico Bassi. Ieri, presso la sede in via Cavour, è stato presentato il calendario di app ... Continua a leggere>>

di rilancio di cui nessuno parla - In vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, c’è un profondo squilibrio tra due realtà. La prima è la enorme gravità dei problemi che la Ue ... Continua a leggere>>