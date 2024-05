Torna la rassegna dedicata ai tesori locali

(Di sabato 4 maggio 2024) Abbonda il programma di iniziative offerte per l’edizione primaverile della“Il Lodigiano ed i suoi“ giunta alla 22esima edizione e promossa dalla Provincia di Lodi per promuovere i beni culturali e naturalistici del territorio. Le proposte si sviluppano da oggi al 28 luglio. I moltissimi eventi nel programma possono accontentare i gusti di tutti. Partendo dal cielo a Mairago sono previsti ben 5 incontri nell’Osservatorio Astronomico di piazza Roma 2: ad esempio alle 21.20 di sabato 11 maggio si parlerà del piano Artemis, progetto con cui la Nasa vuole riportare uomini sulla Luna; alle 14 di domenica 26 maggio si potrà osservare il sole grazie all’apertura pomeridiana dell’Osservatorio ed i buchi neri sono al centro della discussione sabato 8 giugno alle 21.20. Numerossime le visite guidate. Tra queste a Cavenago d’Adda domenica 12 ...

