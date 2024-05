Arrampicata sportiva - Biagini e Sartirana fuori dalle semifinali del boulder in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Terza tappa delladeldi2024: dopo Keqiao e Wujiang, a(Stati Uniti) in questo weekend vanno in scena le specialità dele dello speed al maschile e al femminile. Prima giornata che è stata dedicata alle qualificazioni nel. Al maschile nessun italiano è riuscito a qualificarsi alla semifinale: Pietroha chiuso in 43esima posizione raggiungendo due volte il top e quattro volte la zona (2T4z 3 4). 49esima posizione per Nicolò, anch’esso due volte al top e quattro volte arrivato la zona, ma in più tentativi (2T4z 4 5). In testa l’austriaco Jan-Luca Posch (5T5z 12 5) ex-aequo con il giapponese Sohta Amagasa (5T5z 11 7). Nel ...