Lo psichiatra Phil Stutz | Le avversità? Io le chiamo sfide | tutto arriva per rafforzarci o per insegnarci qualcosa che non sapevamo di noi

(Di sabato 4 maggio 2024) Abbiamo intervistato il celebre autore de Il Metodo, locontrocorrente che fornisce strumenti pratici per affrontare la vita e tratta il paziente «come una persona». Il suo ultimo libro Lezioni per vivere raccoglie celebri riflessioni, lungimiranti e sempre attuali sul senso della vita. Qui ci insegna il «valore» della perdita, come si affronta la paura e in che modo ci salva la gratitudine