Helldivers 2 | Annunciato Patrioti Polari con tanti contenuti

(Di sabato 4 maggio 2024) Il mondo di2 continua a evolversi, e i giocatori sono entusiasti di ciò che il futuro riserva. Con l’introduzione del nuovo Titolo di Guerra “”, la battaglia contro Automaton e Terminidi raggiunge nuove vette di intensità e imprevedibilità. Per coloro che non sono ancora entrati nell’universo dei Titoli di Guerra di2, essi rappresentano l’equivalente di un Battle Pass, ma con un’unica distinzione: non ci sono ricompense gratuite. L’unico modo per accedere aidel pass è acquistarlo tramite Super Crediti, la valuta ottenibile anche giocando. Avete già saputo perchè2 non ha il PVP? Nuovo Titolo di Guerra per2 Il nuovo Titolo di Guerra, “”, ...