Sport in tv oggi sabato 4 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 4 maggio 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Inizia il Giro d’Italia con un’imperdibile tappa tra Venaria Reale e Torino. Riflettori puntati su Miami,andranno in scena Sprint Race e qualifiche per la F1. Finali di Specialità agli Europei di ginnastica artistica femminile, mentre a Madrid sono previste le battute finali dei tornei di tennis. In cantiere anche la Coppa del Mondo di arrampicataiva, di scherma, tiro a segno e di nuoto artistico. Da segnalare anche il SailGP di vela alle Bermuda e il Grand Slam di judo, mentre Benetton giocherà la fondamentale semifinale dell’Amlin Challenge Cup di rugby. Consueta abbuffata con i campionati nazionali di calcio, pallanuoto, rugby. Da seguire anche i Mondiali di prima divisione di hockey ghiaccio e nella notte le ...

Playoff NBA, Nuggets-Timberwolves (gara 1): come vederla in streaming - Le indicazioni su come vedere in diretta streaming gara 1 del secondo round dei playoff NBA tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Dove vedere Sassuolo-Inter in TV La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, e su Sky. Possibile seguire il match sui canali Sky sport Uno (201 del satellite), Sky sport 4K (213 del satellite), ... Continua a leggere>>

F1 GP Miami oggi, orari TV su TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race: dove vederla in diretta e streaming - Formula 1 oggi in pista per il GP Miami: Verstappen in pole nella gara sprint in programma alle 18:00. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determinerà la pole per la gara di domani. Diretta TV e ... Continua a leggere>>