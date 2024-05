Palazzo Nutini - Bartolini sbarca in Emilia

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2024) Abbiamo provato in anteprima il nuovo locale aperto a Noceto, in provincia di Parma, dallo chef recordman di stelle in Italia. Si trova in un edificio ristrutturato in anni di lavori dalla famiglia Utini e che l’interior designer Stefano Guidotti ha reso un piccolo capolavoro di classicità contempranea. In cucina il barese Roberto Monopoli, a cui toccherà rendere il locale una destinazione gourmet