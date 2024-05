Truffa anziana di 97 anni Colto sul fatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Ha ricevuto una telefonata in cui una donna, che ha detto di essere sua nipote, piangeva e le chiedeva aiuto, dicendo di essere finita nei guai e di aver bisogno di soldi. Un’emergenza resa ancora più angosciante dalla voce maschile che ha preso parola poco dopo, rimarcando la necessità di soldi e annunciando che un suo collaboratore sarebbe passato a ritirarli. È stata cosìta, giovedì pomeriggio, una donna di 97recidente in centro città: ma l’immediato intervento della Squadra Mobile, che ha notato un giovane uscire da un palazzo di via Dante con un sacchetto, ha consentito di arrestarlo e recuperare la refurtiva. In cella è finito Pasquale De Rosa, 19, incensurato napoletano residente a Castello di Cisterna. Quando i poliziotti si sono avvicinati a lui per un controllo, ha cercato di scappare, ma non gli è stata ...