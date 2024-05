In memoria di Shady Il torneo della scuola per il compagno perduto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Amava il calcio, sport che praticava fin da piccolo. Giocava ancora negli JunioresCorteolonese quando la sua vita si è fermata sulla Statale 235, a Villanterio.Mohamed, 19 anni, ha cessato di vivere il 22 marzo di due anni fa ma continua a essere presente nei ricordi dei compagni dell’Istituto Cremona, che frequentava. Dal momentosua tragica scomparsa viene organizzato dallaunin sua. Ieri i calciatori sono scesi in campo uniti nel ricordo dell’amico e a ogni azione, a ogni colpo di testa il pensiero è corso ache non c’è più. A lui ha dedicato la vittoria della 4MA e ha alzato la coppia al cielo il professor Ivano Cerioli, premiato come miglior portiere mentre il miglior giocatore è ...