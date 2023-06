LIVE Manchester City Inter 0-0 | via alla finale di Champions League!

(Di sabato 10 giugno 2023)è l’incontro valido per ladi UEFALeague 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Pep Guardiola. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:League: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO ...

In campo, tra poco meno di un'ora,City e Inter, pronte a contendersi la coppa dalle grandi orecchie.Sale l'attesa per la finalissima. I tifosi fuori dall'Atatürk, l'arrivo delle due squadre, i giocatori in campo. Poi tutto il meglio della partita raccontato in foto. Il matchalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su ...Alle 21, all'Ataturk Olympic Stadium, va in scena l'ultimo atto della competizione europea più prestigiosa. La squadra di Simone Inzaghi sfida gli uomini di Pep Guardiola, a caccia del "Treble". I ...

Manchester City-Inter, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

È il grande giorno della finale di Champions League: l’Inter affronta il Manchester City all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti più importanti ch ...MANCHESTER CITY-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.52 - Arriva il momento di Anitta, l'altra guest star della serata. 20.49 - Si spengono le luci all'Ataturk, inizia il Kick-Off Show ...