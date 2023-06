Zelensky | I russi colpiscono i punti di evacuazione a Kherson

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo la distruzione della diga di Kakhovka, Kiev ha dato il via alla controffensiva. 007 ucraini: "Intercettata telefonata che dimostra la responsabilità dellaa nell'esplosione della diga". Previsto oggi un nuovo incontro a Mosca tra Putin e Lukashenko

...affatto alle loro responsabilità gli odiati, ma direbbero altro e più imbarazzante per Kiev, che si erge a grande accusatrice. Tale postura stride un po' con quanto dichiarato da, in ...... Hanna Malyar, sottolineando che inon riescono a raggiungere i loro obiettivi. "L'est è l'... ma stiamo vedendo dei risultati", ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr, ...1. 007 KIEV INTERCETTANO UFFICIALI, 'ABBIAMO COLPITO LA DIGA' PUTIN- L'intelligence ucraina ha intercettato e reso noto l'audio di una conversazione telefonica tra ufficialiin cui dicono di essere stati loro a ...

Ucraina, la diretta - Diga distrutta, Zelensky: "I russi bombardano i punti di evacuazione". Il commissario Ue: "Indaghi la ... Il Fatto Quotidiano

abbiamo riempito l'esercito di Zelensky di armamenti creando una vera santabarbara in mezzo all'Europa, al punto che Kiev ora si permette di rifornire di fucili e di quant'altro la resistenza russa a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...