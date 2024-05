98enne ucraina percorre 10 chilometri a piedi per mettersi in salvo

(Di domenica 5 maggio 2024) Durante il conflitto trae Russia un’anziana signora ha deciso di intraprendere un viaggio di 10per la salvezza Lo scoppio della guerra trae Russia ha sconvolto la storia dei due Paesi e soprattutto quella della popolazione. Da due anni sotto il suono e le esplosioni delle bombe, il numero dei morti cresce di giorno in giorno. La fine di un conflitto che sta, in qualche modo, coinvolgendo tutta l’Europa è però sempre lontana e la speranza che quel bagliore di luce alla fine del tunnel, che è anche sinonimo di pace, possa presto diventare realtà vive nel cuore di tutti. Di storie ed episodi in questi mesi se ne sono sentiti molti. Il viaggio per la salvezza di un’anziana signora – Notizie.comProtagonisti di racconti che hanno emozionato tutti, anche chi guarda a questo conflitto da ...

La schiena è curva e per camminare deve aiutarsi con un bastone, ma niente è riuscita a fermarla. Una donna ucraina di 98 anni ha detto di aver camminato per 10 chilometri , mentre attorno a lei infuriavano i bombardamenti, lasciando Ocheretyne (Donbass) occupata dai russi per raggiungere aree... Continua a leggere>>

