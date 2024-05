Con l’auto nella scarpata Muore un quarantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) LUINO (Varese) Un morto e sei feriti è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Luino. Lo scontro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto poco prima delle 15 sulla strada statale 344 dir, ovvero la ex sp61, in una zona boschiva nei pressi della diga di Creva. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento: in base alle prime notizie che emergono sulla dinamica sembrerebbe esserci un sorpasso, forse azzardato, all’origine della carambola che ha coinvolto i mezzi, uno dei quali è uscito fuori dalla sede stradale, precipitando per circa tre metria lato della carreggiata. Una delle due persone all’interno deluscita di strada, una Golf, non ce l’ha fatta: la vittima è un 43enne residente a Cremenaga. Versa in gravi condizioni l’altro ...