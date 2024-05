Il maltempo flagella il Brasile Le inondazioni hanno provocato 57 morti | 70mila gli sfollati

Le forti piogge nello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile , hanno causato finora la morte di almeno 39 persone, mentre altre 68 risultano disperse. Inondazioni da record hanno devastato le città e costretto migliaia di persone a lasciare le loro case. Si tratta del quarto disastro ambientale di ... Continua a leggere>>

In questo periodo di Aprile e ora inizio Maggio che ha registrato anomalie climatiche con pochi precedenti, è particolarmente critica la situazione che è venuta a crearsi in Brasile. Soprattutto al Sud, nello Stato di Rio Grande do Sul, dove il governatore locale ha dichiarato che quello in corso ... Continua a leggere>>