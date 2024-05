IA e Internet | il pensiero manipolato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Parsi Al tempo del virtuale c’è un libro “Il Tarlo” di Gianfranco Lizza che tutti, proprio tutti, dovrebbero leggere. Il libro sottolinea e documenta gli effetti della comunicazione sul cervello delle persone. C’è sempre stata nel passato comunicazione e propaganda ma ai nostri giorni il loro effetto è moltiplicato in forma esponenziale attraverso lo sviluppo e l’uso dei più moderni strumenti comunicativi e con l’introduzione avventata, improvvisa, non controllata adeguatamente, dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima andrebbe controllata perché altrimenti si corre il pericolo che mandi all’ammasso non solo ilma anche la coscienza dei popoli. Poichè la rete, i social e l’intelligenza artificiale tendono a sovrapporsi all’istruzione nelle scuole, nella famiglia e condizionano, manipolandola, la mente dei giovani. I giovani abiteranno il futuro ed è su ...