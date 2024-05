Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa San Francesco al Campo-Santuario di Oropa | tutti i paesi e le province attraversati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)domenica 5 maggio va in scena la secondadel: una frazione di 161 km da Sanaldi. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata che si preannuncia molto avvincente, con il primo arrivo in salita che potrebbe già disegnare sensibilmente la classifica generale. Dopo i primi cento chilometri relativamente tranquilli, andranno affrontati i GPM di terza categoria di Oasi Zegna e Nelva, per arrivare a Biella.si transiterà per il capoluogo di provincia mancheranno 11 chilometri e sarannoin salita verso ildi: 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media con una massima ...