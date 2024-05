L’Ucraina come gli Usa - la geografia impazzita della libertà di stampa

(Di domenica 5 maggio 2024) Reporters sans Frontières piazza gli Usa al 55° posto perdie l'Ucraina, in grande avanzata, al 61°. Com'è possibile? InsideOver.

Quando questa mattina ho letto l’apertura di Repubblica, non volevo crederci. Il titolo è “ libertà di stampa , l’Italia arretra” ed intervistano dei tizi di “Reporter senza Frontiere” che, con il loro solito strascico di sciocchezze, hanno dato il via al festival del “Resistere alle pressioni del ... Continua a leggere>>

Elly Schlein sceglie una sede internazionale, la dichiarazione congiunta di Berlino con i leader del Pse, per riproporre l’ennesima cantilena contro il “pericoloso” governo Meloni . Stavolta utilizza, maldestramente, la classifica di Rfs sulla libertà di stampa nel mondo. “È grave che dopo un anno ... Continua a leggere>>

Alle classifiche sulla libertà di stampa potete credere oppure no. Di sicuro c'è che il tasso di credibilità di suddette graduatorie, a sinistra , viaggia a targhe alterne. E insomma le cinque posizioni in meno nel report stilato annualmente da Reporters Sans Frontières e pubblicato ieri sono ... Continua a leggere>>

Lavoriamo con enormi fondi a disposizione e grande libertà di fare ricerca . L'obiettivo non è eliminare l'inevitabile, la morte o l'invecchiamento. Come specie, viviamo già molto più a lungo di ... Continua a leggere>>

La missione per lavorare al report italiano era prevista in autunno: troppo tardi, troppi dossier aperti che riguardano la libertà di stampa nel nostro Paese e che rischiano di chiudersi quando ormai ci sarà poco da fare. Ed è per questo che, anche su sollecitazione del sindacato unitario italiano dei giornalisti Fnsi, la ... Continua a leggere>>