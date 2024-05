Pista ciclabile poco sicura Auto e furgone in divieto nella strada dello shopping

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Creare una più solida cultura della mobilità sostenibile partendo dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Ma senza dimenticare le tante problematiche. Biciclette e piste ciclabili in primo piano, a Desio. Da un lato con il ritorno di “Bimbimbici“, la manifestazione che vedrà unirsi Desio e Lissone in un unico percorso. Dall’altro con le problematiche e le polemiche relative alle piste ciclabili cittadine, in particolare quella lungo l’asse centrale di via Garibaldi, la via ““, dove moltimobilisti si fermano per acquisti veloci, intralciando il percorso delle due ruote, creando grossi disagi e pericoli. Oggi il via da piazza don Giussani di Desio, alle 14, mentre l’arrivo è previsto al Bosco Urbano di Lissone. Si tratta di una ciclopedalata per bambini e famiglie a cura dell‘associazione ABCDesio/EquiBici: "La ...