Ucraina - gli aiuti di guerra bastano all' Ucraina?

La vittoria di Kiev contro la Russia, per quanto la situazione militare sia in una fase molto critica, è ancora possibile. Ne è convinto Jens Stoltenberg , segretario generale della Nato, che è stato ricevuto oggi nella capitale ucraina dal presidente Volodymyr Zelensky. La visita improvvisa del ... Continua a leggere>>

«La nostra posizione non cambia. Abbiamo sempre detto che l’ Ucraina andava aiutata in ogni modo possibile e lo stiamo facendo, ma abbiamo anche sempre escluso un intervento diretto nel conflitto dei nostri militari» . Con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto esclude, in un ... Continua a leggere>>

Con la decisione del Congresso Usa di sbloccare i 60,8 mld $ di Aiuti a Kyiv, la guerra in Ucraina sta entrando in una nuova fase. secondo taluni esperti potrebbe essere quella decisiva. Potrebbe infatti persuadere il Cremlino che, anche in caso di vittoria di Trump, gli Usa continueranno a ... Continua a leggere>>

Dal G7 in Puglia il piano «salva ucraina» - Sul piatto ci sarebbe un pacchetto di aiuti militari per l’ucraina per un valore di 50 miliardi di dollari da finanziare con i «profitti generati dagli interessi maturati sui beni russi congelati». Continua a leggere>>

Gli aiuti di guerra bastano all'ucraina - Il 60 miliardi degli Stati Uniti non sono sufficienti a sconfiggere le forze russe. Mentre l'Europa non sa che pesci pigliare ... Continua a leggere>>

Guerra ucraina Russia, Zelensky in lista ricercati di Mosca. Kiev: "Sono disperati" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra ucraina Russia, Zelensky in lista ricercati di Mosca. Kiev: 'Sono disperati'. LIVE ... Continua a leggere>>