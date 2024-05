Grazie a chi ha lavorato bene | Sesto è ancora protagonista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti,ri dipendenti che si sono distinti sul lavoro. In ventisette sono stati premiati dall’amministrazione ieri mattina, dopo essere stati candidati direttamente dai cittadini sestesi e selezionati da una commissione. "San Giovanni, con il suo ricco passato industriale, è stata unadello sviluppo industriale del nostro Paese – ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano –. Le fabbriche come la Breda, la Falck e la Magneti Marelli hanno plasmato il tessuto sociale della nostra città, accogliendo migliaia diri.però non è solo fabbrica, ma anche molto altro". A fare la “parte del leone“ sono stati i negozianti, come Lidia Marchetti di Lady Calzature, i responsabili di Furci Bakery e della Gioielleria ...