Palermo - caso di omicidio-suicidio Ancora mistero sul movente

(Di domenica 5 maggio 2024) . Non si esclude che la coppia stesse vivendo un momento di crisi Una tragedia sconvolge: una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione in via Notarbartolo. I corpi, scoperti dalla figlia che non riusciva a contattarli, presentavano ferite da arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, Laura Lupo, 62enne agente della polizia municipale, avrebbe esploso alcuni colpi contro il marito, Pietro Delia, 66 anni, commercialista, per poi rivolgere l’arma contro sé stessa. L’ipotesi prevalente è dunque quella di un, ma le indagini dei Carabinieri sonoin corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti e per escludere il coinvolgimento di altre persone. Si ipotizza che la coppia fosse in crisi, ma nulla è stato confermato dalle autorità. Sono stati riscontrati ...