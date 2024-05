Sassuolo-Inter e il regalo di Dumfries La nemesi – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilè lapiù grande dell’nel campionato di Serie A. I nerazzurri hanno perso per la seconda volta contro la squadra di Davide Ballardini, undi Denzel. Il riassunto dal Corriere dello Sport. REGALI – Denzelha regalato la vittoria alcontro l’. L’1-0 del Mapei Stadium è frutto di un disastro dell’olandese nel primo tempo. Si è fatto rubare palla sul fondo in protezione da Josh Doig. L’ex Verona ha poi servito Armand Laurienté per un piattone sotto la traversa impossibile da prendere per Emil Audero. L’olandese poco dopo ha anche sprecato la più grande chance della partita nerazzurra: di destro su un’invenzione di Kristjan Asllani ha ciccato mandando fuori il pallone davanti ad Andrea ...