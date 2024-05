La licenza falsa - la cocain - lo schianto Così morì la star a soli 22 anni

(Di domenica 5 maggio 2024) Il 25 agosto 2001, Aaliyah aveva da poco finito di girare alle Bahamas il videoclip del brano Rock The Boat, quando insieme al suo staff decise di anticipare il ritorno in Florida. Il velivolo si schiantò sulla pista a meno di trenta metri di altezza

La licenza falsa, la cocaina, lo schianto. Così morì la star a soli 22 anni - Il 25 agosto 2001, Aaliyah aveva da poco finito di girare alle Bahamas il videoclip del brano Rock The Boat, quando insieme al suo staff decise di anticipare il ritorno in Florida. Il velivolo si schi ... Continua a leggere>>

Operazione “Falso Rotante”, anche in Basilicata ricambi auto contraffatti – Video - Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Sono queste le regioni che ha toccato un’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Torino, a contrasto della ... Continua a leggere>>

Nel torinese una vera industria dei falsi ricambi per auto: erano distribuiti anche in Calabria - I ricambi sequestrati riguardano componentistica per auto come copricerchi, coprimozzo, stemmi, elementi ornamentali e tuning per carrozzeria, riproducenti - senza il possesso di alcuna licenza o ... Continua a leggere>>