Bias di genere sul lavoro | cosa sono gli stereotipi che influiscono sulla parità

(Di domenica 5 maggio 2024) Glidi(odi) influenzano profondamente le nostre vite, anche nel mondo del. Una ricerca condotta dall’Università Bicocca di Milano, pubblicata su Brain and Language, rivela come questiabbiano effetti tangibiliproduttività aziendale ecarriera dei professionisti. Anche nel mondo accademico, come in quello professionale, idicontinuano a sopravvivere, influenzando le opportunità e le percezioni dei candidati, ma soprattutto delle candidate, rispetto alla loro carriera. Un esempio eloquente di questiemerge dall’analisi delle lettere di referenza per le posizioni accademiche nel campo dell’Economia e della Finanza. Uno studio ...

A Volterra il Summer Tech gratuito in Intelligenza Artificiale dedicato alle studentesse - Tra i partner scientifici e tecnici oltre a SIAF che ospiterà a Volterra le ragazze, anche SAIHUB - Siena Artificial Intelligence Hub e l’Università di Siena. La partecipazione è gratuita e avverrà ... Continua a leggere>>

ANCI e Valore D insieme per l’empowerment femminile delle nuove generazioni - L'empowerment femminile inizia dalle scuole: come Comuni Italiani e imprese promuovono l’inclusione come fattore competitivo per la crescita. Continua a leggere>>

Street Art Firenze: "Libere" di Lediesis in Piazza IV Novembre nel Quartiere 5 - Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati, per analizzare il traffico sul nostro sit ... Continua a leggere>>