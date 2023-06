...- Calciomercato.itNonostante la mancata partecipazione in Champions League e le ammiccanti... Impresa assolutamente non facile, ecco perché lasonda altri profili a centrocampo per coprire ...Calciomercato, Federico Chiesa non sarebbe contento allae leinglesi tornano a suonare per l'esterno Federico Chiesa avrebbe dei dubbi sullae sulla sua permanenza per la prossima stagione. Come svelato da Alfredo Pedullà su Twitter, l'...Ma ledella Premier League iniziano a risuonare con insistenza e a certe cifre diventa ... Giuntoli in stand - by, ma il mercatogià si muove . E non potrebbe essere altrimenti. Perché va ...

Juve, sirene inglesi per Chiesa: il punto sul futuro Calciomercato.com

Dopo un anno vissuto tra panchine e cambi di formazione, Chiesa sembra essere diventato nervoso e agitato. Secondo Tuttosport, nonostante i successi ottenuti in passato, Chiesa sembra non trovare la s ...Calciomercato Juventus, esplode il caso Chiesa dentro i bianconeri: l'esterno d'attacco è diventato cedibile secondo il Corriere dello Sport ...