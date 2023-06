Clamorosa svolta nella scomparsa di Daniele | cosa sta succedendo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Social.diPotenzoni:staPotenzoni è un ragazzo di 36 anni con disturbi autistici scomparso il 10 giugno 2015 presso la stazione della metropolitana di Termini mentre si dirigeva con una comitiva in piazza San Pietro, per partecipare ad un’udienza papale. Il suo caso è stato seguito da diverse testate e trasmissioni in questi anni ed è diventato piuttosto noto. I familiari si erano subito messi alla ricerca disperata dell’uomo e, nonostante siano passati tanti anni dalla sua sparizione, i parenti hanno sempre sperato di ritrovarlo in vita. Ora il Corriere della Sera ha riportato una segnalazione, che sta seriamente facendo tornare la speranza alla famiglia.Leggi anche: Giulia ...

Ma la rete è nell'aria per la Celeste e laarriva puntuale al 61' dopo una travolgente ... salvo lapalla gol gettata alle ortiche dal nuovo entrato Senior all'85', a tu per tu con ...... con il potenziale di imprimere unasenza precedenti, nelle conoscenze scientifiche dell'... Rimbombò allora in maniera parecchio stentorea laconferma che la Dia ha scritto a proposito ...Di contro, invece, ci sarà un Cagliari letteralmente trascinato dallaannata di Gianluca ... Ladi Sir Claudio . Dall'altra parte, invece, c'è un Claudio Ranieri che ha letteralmente ...

dayitalianews Clamorosa svolta nel caso Giulia Tramontano: scoperto un dettaglio che potrebbe cambiare tutto DayItaliaNews

I tifosi sono col fiato sospeso per via di questa notizia. Se si dovesse avverare sarebbe a dir poco clamorosa, dato ciò che si è visto.Cronaca - Quando scoppia l'estate È questa la domanda che più si pongono gli italiani in previsione dell'arrivo delle ferie. .... Estate 2023, la previsione di ...