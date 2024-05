Caserta - la denuncia del consigliere Napoletano | muro ex Macrico pericolant - pericolo per i passanti

(Di mercoledì 8 maggio 2024). “Via Sud Piazza d’Armi è chiusa al traffico pedonale e veicolare a causa di une della recinzione dell’ex Area. Serve intervenire rapidamente predisponendo un migliore piano di circolazione per i numerosi veicoli e anche cittadini che l’attraversano, in auto e a piedi, mettendo fine al loro disagio. Ed occorre, a questo punto, verificare lo stato di tenuta di tutti muri di recinzione dell’area, adottando ogni procedura per evitare in futuro eventuali episodi del genere.” – Avvocato PasqualeComunale FdI.

