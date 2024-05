Samuele Bersani ha davvero una figlia? Cosa sappiamo sulla sua fidanzata attuale?

Bersani diventa attore: è salumiere, prete e rider per raccontare i nostri giorni - bersani diventa attore: è salumiere, prete e rider per raccontare i nostri giorni - Ambientato in una deserta Roma agostana il film pone una domanda marzuiilana: “ma davvero la felicità rende felici” A far da tramite tra l'ex ministro bersani e il regista è stato Sergio Staino, ...

Bersani, applausi al circolo: "Più soldi ai lavoratori" - bersani, applausi al circolo: "Più soldi ai lavoratori" - L’ex segretario del Pd è stato accolto da numerosi iscritti e simpatizzanti. La giornata di ieri è stata dedicata alla memoria di Luana D’Orazio.

Vincenzo Mollica: "Dedico il David a mia moglie, mia figlia e a Lello Bersani" - Vincenzo Mollica: "Dedico il David a mia moglie, mia figlia e a Lello bersani" - Standing ovation per il giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico premiato con il David Speciale durante la 69.ma edizione dei David di Donatello.