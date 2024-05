Liguria come la Calabria Rosy Bindi ha già la sentenza di condanna per Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Quando ero presidente della Commissione antimafia definii launa regionela":lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, commentando il caso del governatore Giovanni, arrestato con l'accusa di corruzione. Sull'inchiesta, che ha coinvolto ben dieci persone, ci sarebbe anche l'ombra della mafia. A tal proposito, laha detto: "Ci sono insediamenti della ‘Ndrangheta inche si possono paragonare ad alcuni insediamenti della. Ormai le mafie sono ovunque e soprattutto nelle regioni in cui c'è denaro, attività economica". "Le mafie - ha proseguito l'ex ministra - seguono i soldi, e allora niente di strano che ci sia una comunità che ha chiesto in cambio ...

Giovanni Toti prepara la difesa: “Sono determinato a chiarire tutto” - Giovanni Toti prepara la difesa: “Sono determinato a chiarire tutto” - Il governatore ligure è ai domiciliari nella sua casa di Ameglia ... ben determinato a esaminare e approfondire gli atti per presentare una difesa che spieghi come tutto quello che è contenuto in ...

Corruzione: Toti, rinnovo pro Spinelli 'follia', 'neanche Pinocchio ci crede' - Corruzione: Toti, rinnovo pro Spinelli 'follia', 'neanche Pinocchio ci crede' - come vuol far credere Spinelli, non appare credibile neppure a Toti che ride "...ma non ci crede nessuno..neanche...ma neanche Pinocchio...". L'unica cosa che sembrerebbe importare il governato ligure ...

Luca Bizzarri spezza una lancia a Toti: “Amici veri non ne aveva” - Luca Bizzarri spezza una lancia a Toti: “Amici veri non ne aveva” - BOLOGNA – La liguria è caduta in basso “Vedremo, vedremo… Adesso è troppo presto per dirlo”. Parola (che non ti aspetti) di Luca Bizzarri, attore, artista, comico e genovese doc. L’ex presidente dell ...