Francesca - ecco chi è la fidanzata di Achille Lauro | 10 anni insieme

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024)sono molto riservati ed è raro ‘beccarli’nei loro momenti di vita quotidiana. Hanno in comune la passione per i tatuaggi e l’essere due spiriti mai convenzionali. Pochissime le foto che circolano dei due sul web, entrambi preferiscono mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata, nessuna informazione su chi sia, che lavoro faccia o quantiabbia di preciso, l’unica cosa che sappiamo è quanto dichiarato dal cantante: “Sono fidanzato da tanti. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”. Tranne alcuni casi in cui i due sono stati beccati dai fotografi e successivamente pubblicati su alcune riviste di gossip. Nonostante la riservatezza però, è stato in ...