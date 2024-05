Zanetti | FUTURO Lautaro? Lui vuole rimanere all’Inter Inzaghi il nostro Ferguson e sul MERCATO…

Zanetti torna a parlare a due settimane esatte dalla conquista dello scudetto dell’Inter. Il vice president lo ha fatto ospite in studio nel corso della trasmissione Super Tele su DAZN. VICE PRESIDENT – Ecco come inizia Javier Zanetti : « cosa resta ...

Nessuna preoccupazione per il futuro di Lautaro Martinez e la trattativa per il rinnovo di contratto dell`attaccante, lo ribadisce ancora una...

Zanetti: “Rinnovo Lautaro Non c’è da preoccuparsi. Inzaghi l’anno scorso…” - zanetti: “Rinnovo Lautaro Non c’è da preoccuparsi. inzaghi l’anno scorso…” - zanetti aggiunge: "Tutti quelli che sono in rosa hanno manifestato orgoglio nell'indossare la maglia dell'Inter e voglia di continuare" ...

“Una Bandiera dell’Inter”: la rivelazione di Zanetti su Icardi - “Una Bandiera dell’Inter”: la rivelazione di zanetti su Icardi - Questo, almeno, è quanto riferito da uno storico componente della famiglia nerazzurra, quale Javier zanetti. zanetti a sorpresa su Icardi: “Credo che avesse il desiderio di diventare una Bandiera come ...

Mercato Inter: pressing per Buongiorno, Valentin Carboni possibile contropartita - Mercato Inter: pressing per Buongiorno, Valentin Carboni possibile contropartita - Un contratto fino al 2029 che potrebbe esser ufficializzato prima del ritiro estivo della truppa di Simone inzaghi. Dopo Lautaro, toccherà a Nicolò Barella. Due rinnovi fondamentali in casa Inter per ...