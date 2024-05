Energia sostenibile e intelligenza artificiale | borsa di studio per giovani laureati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Fire, Federazione italiana per l’uso razionale dell’, annuncia il bando di unadipersul tema dell’applicata nell’ambito delle soluzioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, della durata di 12 mesi per un importo di 30.000 euro lordi. La ricerca dovrà mirare a indagare e relazionare sui seguenti aspetti: tipologia di soluzioni per l’e relativo grado di sviluppo; stato dell’arte dell’utilizzo dell’nelle attivita? legate all’energy management e nelle soluzioni disponibili sul mercato (e.g. sistemi di monitoraggio e automazione, macchine e processi industriali, sistemi ...