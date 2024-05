Pierina Paganelli uccisa in garage | test di massa come con Yara per trovare l’assassino

Parla a Fanpage.it Davide Barzan, consulente Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli , e del fratello Loris: "L'assassino di Pierina va ri cercato in tutto il comprensorio di via del Ciclamino e nelle sue relazioni. Perché non richiedere il Dna ...

Rimini, Pierina Paganelli come Yara Gambirasio: test di massa del Dna per trovare l'assassino - Rimini, pierina paganelli come Yara Gambirasio: test di massa del Dna per trovare l'assassino - Come accadde per Yara Gambirasio a Brembate di Sopra, nella Bergamasca. A oltre sette mesi dalla morte di pierina paganelli, la 79enne di Rimini uccisa a coltellate e trovata morta in un lago di ...

Pierina uccisa a Rimini, il colpo di scena: “Esame del dna sui 500 condomini” - pierina uccisa a Rimini, il colpo di scena: “Esame del dna sui 500 condomini” - I figli della vittima: "La svolta è davvero vicina". I legali di una sospettata: "Ci sono altre piste, vanno controllati tutti i residenti del palazzo-alveare" ...

Omicidio Pierina e incidente di Giuliano Saponi, nuova ipotesi - Omicidio pierina e incidente di Giuliano Saponi, nuova ipotesi - La Procura non si arrende e sta riesaminando attentamente le immagini per trovare nuovi indizi ...