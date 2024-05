Bruges-Fiorentina - partita interrotta per lancio di fumogeni | cos'è successo

Firenze, 7 maggio 2024 – “Peccato che non ci posso essere, ma ho la speranza che tutto vada bene. Abbiamo già vinto l’andata e possiamo giocare sapendo che siamo forti e bravi anche noi. Con la massima concentrazione e con il cuore per tutta la ...

Conference League: semifinale Bruges-Fiorentina - Conference League: semifinale bruges-fiorentina - epa11327337 Igor Thiago (L) of Brugge in action against Arthur Melo of Fiorentina during the UEFA Europa Conference League semi-finals, 2nd leg soccer match between Club Brugge and ACF Fiorentina, in ...

Tmw - Un osservatore a guardare il Bruges a Firenze: i tre profili monitorati dal Napoli - Tmw - Un osservatore a guardare il Bruges a Firenze: i tre profili monitorati dal Napoli - Spileers è un difensore centrale, diciannovenne, che ha giocato 43 partite in questa stagione, con un gol e due assist. È valutato 5 milioni di euro (dati Transfermarkt) ma quasi certamente il Bruges ...

Conference: in campo Bruges-Fiorentina 1-0 DIRETTA - Conference: in campo bruges-fiorentina 1-0 DIRETTA - BRUGGE - Fiorentina 1-0 al 20'! Rete di Maxim De Cuyper. Inserimento centrale dell'esterno che viene premiato dal cross perfetto di Vanaken. Qualificazione ora in paritá. Ricordiamo che la partita é ...