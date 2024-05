Volley femminile - l’Italia apre la stagione con una vittoria | 3-0 facile alla Svezi - buona la prima per Velasco

Tutto facile per l’Italia del Volley femminile nella prima delle due amichevoli in programma contro la Svezia. A Novara le azzurre del nuovo CT Julio Velasco hanno infatti surclassato le scandinave con un netto 3-0 (25-13, 25-9, 25-13). Tante le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-10: Allenamento veloce ma convincente per la squadra azzurra. La prima di Velasco si è risolta in poco più di un’ora. L’Italia è scesa in campo con grande concentrazione ed ha lasciato le briciole alle ...