Governo | Meloni - ‘se arriva a Natale sesto per longevit - facile scalare classifica’

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “In 75 anni di Repubblica ci sono stati 68 governi, 31 premier, con una durata media di poco più di un anno. Con 564 giorni diquello attualmente in carica è il sedicesimo inà. Se arriverà alle europee sarà il 13esimo, se mangerà il panettone sarà il, tanto èrisalire la classifica”. Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al convegno alla Camera sul premierato organizzato dalla Fondazione De Gasperi. “L’instabilità – ha rimarcato la presidente del Consiglio – porta con sé molti problemi, in primo luogo l’impossibilità di avere una strategia anche di medio periodo, di fare riforme strutturali, di affrontare i problemi profondi. Quando navighi a vista non puoi pensare al destino di figli e nipoti perché devi pensare a salvaguardare il ...

Il Superbonus , ovvero una voragine che ha prodotto disastri. Una misura che in commissione Finanza al Senato il ministro Giancarlo Giorgetti ha definito “una valanga, come nel Vajont”. Un’ immagine forte. Il governo detta, pertanto, la linea, ...

“La Carta costituzionale non è un moloch o un’esclusiva di una sola parte politica. Sono convinta della bontà del premierato , vado avanti per mia coscienza”. Giorgia Meloni è intervenuta al convegno ospitato dalla Camera dei Deputati e propossa ...

Non erano dunque farneticazioni del Movimento Cinque Stelle le dichiarazioni sul governo Meloni che fa aumentare la povertà . Ora è anche la Commissione europea a dirlo: le misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza , in particolare ...

Gelato al premierato. Pupo, Filippo Magnini e Iva Zanicchi insieme a politici e imprenditori. Il gran circo per celebrare la riforma meloniana - Gelato al premierato. Pupo, Filippo Magnini e Iva Zanicchi insieme a politici e imprenditori. Il gran circo per celebrare la riforma meloniana - Premierato, Magi: "Proposta del governo e' una torsione plebiscitaria del sistema" "Oggi i governi approvano il 90% delle leggi, fanno le leggi, lo fanno con la decretazione d'urgenza e con l'abuso de ...

Destra al governo, ecco la via italiana alla post democrazia - Destra al governo, ecco la via italiana alla post democrazia - Agli italiani FdI assicura che vanno bene come sono, che non devono essere catechizzati – come invece sembra sia il messaggio della sinistra –, che anzi devono essere orgogliosi di sé stessi, e che i ...

Premierato, Schlein a Meloni: non avete voluto il dialogo - Premierato, Schlein a meloni: non avete voluto il dialogo - Roma, 8 mag. (askanews) – “Ho sentito dire che non abbiamo argomenti… In verità non solo abbiamo argomenti, ma avevamo proposte. Che abbiamo portato un anno fa la prima volta che il governo ci ha conv ...