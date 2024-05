In punta di piedi ma nessun intento dilatorio Riforme - il progetto di Meloni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sulla riforma costituzionale del premierato «sono sempre disponibile a dialogare purché l'non siae non sia quello che tante volte abbiamo visto...». L'ha detto la premier Giorgiaparlando al convegno sullenella Sala della Regina di Montecitorio. «Abbiamo fatto quello che i cittadini ci hanno chiesto di fare» perché la riforma, declinata poi in corsa al premierato, «era nel nostro programma elettorale. Noi abbiamo proposto una riforma che risolve alcuni dei grandi problemi strutturali di questa nazione, per questo la definisco 'la madre di tutte le riformè. E lo abbiamo fatto toccando solo 7 articoli della Costituzione, lo abbiamo fatto indi. Non abbiamo fatto una riforma che entrava a gamba tesa, che stravolgeva la Costituzione. È stata ...

Premierato, Meloni: "Inalterati poteri Capo dello Stato, Costituzione non è moloch" - Premierato, Meloni: "Inalterati poteri Capo dello Stato, Costituzione non è moloch" - Sulla riforma costituzionale del premierato ''sono sempre disponibile a dialogare purché l'intento non sia dilatorio e non sia quello che tante volte abbiamo visto...", aggiunge. "Costituzione non è ...

Premierato, Giorgia Meloni: "In punta di piedi ma nessun intento dilatorio" - Premierato, Giorgia Meloni: "In punta di piedi ma nessun intento dilatorio" - Sulla riforma costituzionale del premierato «sono sempre disponibile a dialogare purché l’intento non sia dilatorio e non sia quello che tante volte abbiamo visto...». L'ha detto la premier Giorgia ...

Giustizia, la volta buona della riforma Carriere e Csm, il governo apre al confronto con le toghe - Giustizia, la volta buona della riforma Carriere e Csm, il governo apre al confronto con le toghe - A Bettino Craxi piaceva, eccome. I Radicali l’hanno sottoposta agli italiani con un referendum. Per Silvio Berlusconi era l’eredità che avrebbe voluto lasciare al Paese. E pure ...