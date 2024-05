Caso Toti - siluro ai dem dell’ex sindaco Pd di Lod - Uggetti | Perché vi state sostituendo ai giudici?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Usiamo gli strumenti della giustizia per fare giustizia, non per fare pubblicità”. Così l’exdi Lodi del Pd, Simone, finito in carcere nel 2016 con l’accusa di turbativa d’asta e assolto in via definitiva dopo oltre sette anni e quattro processi, commenta con l’Adnkronos l’arresto del governatore della Liguria Giovanni. Una vicenda che all’ex primo cittadino suscita “amarezza per una sorta di ripetizione di un film di dubbio gusto”, confessa. Precisa di non avere alcuna intenzione di entrare nel merito delle accuse mosse a“non ho gli strumenti né il titolo per farlo”. Però “da lettore attento delle questioni giudiziarie, mi lascia molto perplesso l’adozione di una misura cautelare del genere; ancorché fortunatamente addolcita dai domiciliari, su un’indagine che ha ...