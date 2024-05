Club Brugge-Fiorentina 1-0 LIVE | traversa di Biraghi

Club Brugge-Fiorentina, partita interrotta per lancio di fumogeni - club Brugge-Fiorentina, partita interrotta per lancio di fumogeni - Ancora uno stop per Giacomo Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina, infatti, non è stato schierato nell'undici titolare della formazione viola che a breve affronterà il club Brugge nel ritorn ...

LIVE FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-0: BIRAGHI MANDA ALTO - live FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-0: BIRAGHI MANDA ALTO - 41' - Ci riprova Kouame dopo un doppio passo su Odoi: tiro che però stavolta finisce alto sopra la traversa per l'ivoriano 39' - Punizione per il Brugge sulla trequarti viola: fallaccio di Milenkovic ...

LIVE – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - live – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - ROMA. Oggi si torna in campo con la Uefa Europa Conference League. In campo le sfide di ritorno delle Semifinali della terza competizione calcistica per club a livello europeo per la stagione 2023/24.