Valeria e la corda ? Solo per mandarvi affanc***o | L' Eredità - finisce male

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Festeggiano molti telespettatori de L', il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Motivo? Francesca, la poco amata campionessa che qualcuno ha maliziosamente soprannominato "Fake Nali" per la straordinaria somiglianza con la popstar Annalisa, è stata sconfitta da. Peccato che per la concorrente non ci sia stato il lieto fine alla Ghigliottina. Arrivata a giocarsi un montepremi finale di 47.500 euro,"sbatte" sulle cinque parole-indizio: "Tenere", "Scarpe", "Pedale", "Cerchio" e "Ponte". La campionessa scrive sul suo cartoncino "Freno", e tanti tra coloro che come ogni sera commentano in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter, sono concordi: "Tenere a FRENO; Freno per scarpe; Pedale del freno; Freno a cerchio; Ponte freno bici", scrive un utente. Ma le risposte non sono univoche: "Pensavo TESTA ...