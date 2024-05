LIVE Fognini-Evans - ATP Roma 2024 in DIRETTA | tra poco si parte!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-SHAPOVALOV LADI COBOLLI-MARTERER 19:56 Chiude Sofia Kenin ed elimina anche Lucia Bronzetti. Adesso!! 19:08 Sofia Kenin vince il 1° set su Lucia Bronzetti per 6-3. Dopo tocca a Musetti ed! 19:00 Si risul Centrale, Kenin 4-3 su Bronzetti nel primo set. 18:17 Tolti i teli dal campo Centrale, tra non molto dovrebbero riprendere Bronzetti e Kenin (3-3), dopodiché toccherà aedche apriranno la sessione serale. 17:18 Piove al Foro Italico. Al momento dell’interruzione erano in campo Kenin e Bronzetti, con l’azzurra che era avanti di un break nel 1° set, ma che era stata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34 Fiorentina che va sotto 1-0 e rischia il raddoppio belga, ma la squadra viola di Vincenzo Italiano si rende più volte pericolosa per arrivare al pareggio. Si segnala la traversa di Kouamé e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-9 La pipe di Nervini che mette a segno il suo primo punto in Nazionale e chiude il secondo set! Italia dominante, squadra concentratissima quella azzurra! 24-9 Muroooooooooooooooooooo ...

DIRETTA Champions, Real Madrid-Bayern | Segui la cronaca LIVE - diretta Champions, Real Madrid-Bayern | Segui la cronaca live - Seconda semifinale di ritorno della Champions League in programma tra il Real Madrid e il Bayern Monaco: si parte dal 2-2 dell'andata ...

ATP Masters 1000 Roma, Fognini-Evans: diretta live - ATP Masters 1000 Roma, Fognini-Evans: diretta live - Debutto ufficiale agli Internazionali d’Italia per Fabio Fognini. Il tennista sanremese affronta il britannico Evans, 67esimo del ranking ATP. All’ombra del gremito Foro Italico il ligure cercherà ...

Una Nessuna Centomila – In Arena streaming e diretta tv: dove vedere l’evento - Una Nessuna Centomila – In Arena streaming e diretta tv: dove vedere l’evento - Dove vedere Una Nessuna Centomila – In Arena in diretta tv e live streaming Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Una Nessuna Centomila – In ...