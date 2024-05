Re Carlo | visita a sorpresa per la prima volta in 45 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Reha fatto ritorno a un evento chiave nel calendario della Famiglia Reale. Venerdì 3 maggio, il Sovrano ha partecipato all’annuale Royal Windsor Horse Show, tenutosi nell’Home Park del Castello di Windsor. Durante l’evento, il Sovrano è stato raffigurato mentre salutava sua nipote Zara Tindall con un caloroso abbraccio sorridendo. Il re ha indossato un trench beige, mentre la nipote, figlia di sua sorella, la principessa Anna, sfoggiava una giacca a quadretti grigio scuro. L’apparizione di reIII all’evento equestre, che si svolge dal 1 maggio al 5 maggio, è stata significativa per diversi motivi. Non solo ha rappresentato lagiornata informale del Re, da quando ha ripreso i compiti reali dopo l’annuncio del cancro, ma ha anche rappresentato la suaapparizione al Royal Windsor Horse Show dopo ...

Come sta Re Carlo III? Le notizie sulla sua salute preoccupa no i sudditi: cosa sta succedendo a Londra ? Nelle ultime ore la situazione è stata ribaltata: di recente, il sovrano è stato ospite della University College Hospital Macmillan Cancer ...

Re Carlo a “Repubblica”: “Spero di tornare presto in Italia” - Re carlo a “Repubblica”: “Spero di tornare presto in Italia” - Ma il sovrano avrebbe avuto “l’agenda troppa fitta per lui”. Invece, oggi pomeriggio re carlo ha preferito concedersi un bagno di folla con 8mila invitati nel giardino posteriore del palazzo reale, ...

Royal Warrant, quali sono i fornitori ufficiali della Royal Family che re Carlo dovrà rinnovare - Royal Warrant, quali sono i fornitori ufficiali della Royal Family che re carlo dovrà rinnovare - La malattia di Re carlo III e di Kate Middleton hanno messo a dura prova tutta la Monarchia. Ora, però, che le condizioni del sovrano sembrano più stabili, carlo è tornato ai suoi doveri reali, seppur ...

Royal Family Re Carlo non vede Harry, ma non solo: conferisce a William un titolo che spettava al fratello - Royal Family Re carlo non vede Harry, ma non solo: conferisce a William un titolo che spettava al fratello - Un fossato difficile da colmare. È l'immagine proiettata ancora una volta dalla famiglia reale britannica nel giorno in cui il principe ribelle Harry, secondogenito di re carlo III e della compianta D ...