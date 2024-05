Corruzione | Toti - rinnovo pro Spinelli ‘follia - ‘neanche Pinocchio ci crede’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Genova, 8 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni, da ieri agli arresti domiciliari per, “aveva perfettamente inteso che la richiesta ditrentennale della concessione per il Terminal rinfuse rispondeva solo ad esigenze speculative degliche nulla avevano a che fare con i reali progetti di investimento o di sviluppo del porto”. Una certezza esplicitata in un colloquio, riportato nella richiesta di custodia cautelare, in cui la questione viene definita come “follia” o “aporia” per uncosi lungo per un tipo di traffico destinato ad essere sostituito. E’ quanto emerge nell’ordinanza di custodia cautelare.e l?ex presidente dell?Autorità portuale Paolo Emilio Signorini (arrestato) “si rendono inequivocabilmente conto ...